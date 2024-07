Rede Globo Egídio, interpretado por Vladimir Brichta

As coisas vão esquentar na reta final de 'Renascer', novela das nove da Rede Globo. O coronel Egídio , interpretado por Vladimir Brichta, vai levar um tiro nos próximos capítulos, que vai dar início ao grande mistério: quem terá atentado contra a vida dele?



Em um relato ao Gshow, a atriz Samantha Jones, que interpreta Zinha, afirma que o personagem deverá ficar entre a vida e a morte, com uma grande lista de suspeitos devido ao alto número de desafetos.

A própria Zinha está entre os nomes cotados, mas Samantha garante que ela não será presa. Quem será preso acusado pelo atentado será Tião , personagem de Irandhir Soares, porém, ao que tudo indica, ele não será o responsável, sendo condenado injustamente.

Dentre os suspeitos estão Damião (Xamã), Deoclesiano (Jackson Antunes), Marçal (Osvaldo Mil), Zé Bento (Marcello Melo Jr.) e Eliana (Sophie Carlotte).

Após Egídio levar o tiro, quem o socorre é Zé Augusto , personagem de Renan Monteiro. O doutor vai estancar o sangue e retirar a bala que está alojada no peito do coronel. Ele ajuda visando interesses, uma vez que ele desconfia que um dos irmãos pode estar envolvido no crime. Além de salvar Egídio, Guto esconde a bala.

