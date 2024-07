Instagram As modelos aproveitaram a manhã deste sábado (6)

A modelo a influenciadora Mariana Goldfarb, de 32 anos, compartilhou que está aproveitando a manhã deste sábado (6) para treinar junto a modelo Daniella Sarahyba, de 39 anos. As modelos ficaram lado a lado e comentaram a semelhança: "Ela é minha gêmea! Minha musa inspiradora", afirma Mariana.



Daniella destaca que não só elas se acham iguais, como também outras pessoas dizem o mesmo: "Desde muito tempo falam 'você parece com a Mari, e a Mari parece com você'. Mari, você parece comigo porque você é bem mais nova do que eu".

Goldfarb recentemente desabafou sobre autocobrança, pressão, autoconfiança e enfrentamento dos problemas. Ela confessou: "Eu me cobro para cacete. É um nível que chega a ser cruel comigo. Eu tenho momentos e momentos."

Ela está vivenciando essa situação atualmente, mas explicou que isso está relacionado a ter que se virar sozinha desde cedo. "Achava que não tinha com quem contar, tinha medo de: se eu não fizesse por mim, quem ia fazer?", analisou Goldfarb, refletindo sobre sua experiência de vida.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp