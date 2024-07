Reprodução Mike Heslin estava internado há uma semana devido a um problema cardíaco

Morreu na última terça-feira (2) o ator Michael Heslin, aos 30 anos. O artista ficou mundialmente conhecido por participar da série de espionagem "Lioness", de 2023. O jovem estava há uma semana internado no hospital devido a um problema cardíaco.



Michael soma diversos trabalhos de renome em sua carreira, tendo participado das séries "The Influencers", de 2020, e "The Holiday Proposal Plan", de 2023.

As informações foram confirmadas pelo marido de Michael, Nicolas James Wilson, popularmente conhecido como Scott Dynamo. Na última sexta-feira (5), ele fez uma publicação em homenagem ao amado.

De acordo com Scott, a equipe médica "não têm explicação para o que aconteceu", porque Michael "era jovem e tinha saúde perfeita".

Ele continua: "Michael era brilhante, altruísta, talentoso e um anjo da guarda da vida real. Ele cuidou de mim sozinho durante diversas batalhas contra o câncer. Ele era a primeira pessoa que todo mundo queria ligar para compartilhar boas notícias, e ele era a pessoa perfeita para ligar se eles precisassem de um ombro para desabafar ou receber um bom conselho. Ele realmente era o homem mais doce, cuidadoso e amável na Terra, e ele trazia à tona o que há de melhor em todos que tinham o prazer de cruzar com ele. Ele vivia com tanta facilidade e confiança, e fazia com que todos ao seu redor se transformassem em suas melhores versões."

Scott confidencia que estava com planos de começar uma família com o amado, que partiu prematuramente: "Você sempre me disse que acreditava que havia nascido para ser pai, e eu não poderia concordar mais. Você teria sido o melhor pai do mundo. Se algum dia eu for pai, eu vou nomear meu filho com seu nome e espero que eu consiga criá-lo para ser pelo menos metade do homem que você é."

Ele finaliza dizendo: "Michael, nas palavras se Shania Twain: eu vou te amor para sempre e todos os dias."

Veja o texto na íntegra

"Em 2 de julho, meu marido, melhor amigo e alma gêmea, Mike Heslin, faleceu por um problema cardíaco inesperado após uma semana de longa batalha no hospital. Michael era jovem, tinha saúde perfeita, e os médicos não têm explicação para o que aconteceu.

Michael era brilhante, altruísta, talentoso e um anjo da guarda da vida real. Ele cuidou de mim sozinho durante diversas batalhas contra o câncer. Ele era a primeira pessoa que todo mundo queria ligar para compartilhar boas notícias, e ele era a pessoa perfeita para ligar se eles precisassem de um ombro para desabafar ou receber um bom conselho. Ele realmente era o homem mais doce, cuidadoso e amável na Terra, e ele trazia à tona o que há de melhor em todos que tinham o prazer de cruzar com ele. Ele vivia com tanta facilidade e confiança, e fazia com que todos ao seu redor se transformassem em suas melhores versões.

Não importava quão difíceis as coisas ficassem, nós sabíamos que não havia nada que não pudéssemos superar com o Mike do nosso lado.

Michael, conhecer você foi a melhor coisa que já aconteceu comigo. Você é meu mundo. Você é tudo para mim. Quando eu senti que você respirou pela última vez, meu coração se partiu em milhões de pedaços. Se eu tivesse o poder de trocar de lugar com você, eu faria isso em um instante. Mas eu vou viver um dia de cada vez como você sempre me dizia para fazer, e vou viver todo dia em sua homenagem.

Apenas uma semana atrás, nós dávamos os primeiros passos para começar uma família e sempre compartilhávamos nossos nomes de bebês favoritos para nossos futuros filhos. Você sempre me disse que acreditava que havia nascido para ser pai, e eu não poderia concordar mais. Você teria sido o melhor pai do mundo. Se algum dia eu for pai, eu vou nomear meu filho com seu nome e espero que eu consiga criá-lo para ser pelo menos metade do homem que você é.

Você era a pessoa mais generosa. Me deixa em paz saber que, por conta seu desejo de ser um doador, você deu um presente de vida para quatro diferentes famílias. Nós estávamos há três semanas do seu aniversários e há quatro meses do nosso primeiro aniversário de casamento, mas eu sei que você está em um lugar melhor e que o céu ganhou outro anjo.

Michael, nas palavras se Shania Twain: eu vou te amor para sempre e todos os dias."

