Reprodução/Instagram Sabrina Parlatore revela que câncer de mama motivou ida para o interior

Um câncer de mama descoberto em 2015 foi o que motivou Sabrina Parlatore a fazer uma mudança radical em sua vida. Prestes a completar 50 anos, ela está construindo uma casa em Amparo, no interior de São Paulo, para onde irá se mudar com o marido, Alexandre Mutran.

“Foi um período complicado e difícil, ninguém imagina passar por uma doença como um câncer. De repente você é pega de surpresa e muita coisa muda. A gente começa a ver a vida de outra forma. Você pensa assim: ‘Como a vida é frágil e daqui a pouco ela pode acabar’”, disse ela em entrevista ao gshow.

“A gente precisa aproveitar ao máximo. Curtir o momento, aproveitar o presente e acho que essa mudança para o interior, de forma gradual, tem a ver, sim, com o meu período que tive o câncer. Quero realizar meus sonhos logo! Para que deixar para depois? É bem isso”.

Para a mestre de cerimônias, cantora e apresentadora, a tranquilidade interiorana é um desejo antigo. “Morei ao longo da minha infância e adolescência no interior, em uma cidadezinha muito pequena chamada Analândia (a quatro horas de São Paulo). Gosto muito dessa vida mais pacata, silenciosa. Estou casada há três anos e essa é uma vontade antiga minha. Quando conheci meu marido, ele também tinha esse desejo”.

As casas do condomínio onde ela vai morar têm à sua disposição uma horta orgânica organizada pelos próprios moradores que ganham toda semana cestas com frutas, legumes e verduras.

“É um lugar voltado para a natureza. A comunidade se reúne, faz eventos, cultiva essa horta. Nos identificamos muito com o conceito desse lugar. A casa deverá ficar pronta no próximo ano”, contou.

Câncer de mama

Sabrina Parlatore tentava engravidar quando, aos 40 anos, descobriu que estava com câncer. Passou por uma cirurgia para retirar tumor e fez sessões de quimioterapia e radioterapia. A doença a deixou infértil e hoje, curada, ela usa a internet para levar conscientização sobre o tema para outras mulheres.



