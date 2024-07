Reprodução Karoline Lima convence Leo Pereira a passar por mudança radical no visual; veja

A influenciadora Karoline Lima mostrou os bastidores da ida ao cabeleireiro ao lado do namorado Léo Pereira. Nesta sexta-feira (5), a modelo convenceu o jogador do Flamengo a clarear algumas mechas do cabelo, brincando com a transformação. Além dele, ela também fez a manutenção no loiro claríssimo.



Através dos Stories do Instagram, Karoline Lima brincou ao mostrar o namorado na cadeira de um salão de beleza localizado no Rio de Janeiro. "Olha quem está me acompanhando hoje no dia de beleza. Trouxe meu gato para dar um tapa no 'visu'. O que você vai fazer hoje?", perguntou.

"Luzes. Vou dar uma iluminada. Acha que vai ficar bom?", respondeu o atleta. "Não tem como não ficar bom. Estão perguntando se você vai colocar mega também (risos)", zombou a influenciadora, mostrando a imagem do super-herói Thor (Chris Hemsworth).

A mãe de Cecília, que adotou o cabelo curto recentemente, já planeja outro visual. Karoline Lima contou que decidiu voltar com os fios longos e para isso colocará extensão de cabelo.

"Hoje vou fazer uma coisa que muitos de vocês vão pensar, 'Ai meu Deus, por quê?'. Amo mudanças e saber que posso fazer mudanças", se justificou.

"Já sei que eu fiquei bela de cabelo curto, que vocês curtiram, mas vou voltar para o meu cabelão. Desta vez não vou colocar do mesmo jeito. Antes usava fita adesiva. Agora descobri o polímero de queratina, tipo uma colinha. Vocês vão ver a perfeição que vai ficar isso", explicou.

