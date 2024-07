Reprodução/Instagram Juju Salimeni grita de dor durante procedimento de massagem

Juju Salimeni passou sufoco na noite de quinta-feira (4), ao se submeter a uma liberação miofascial, técnica de massagem que aplica pressão em pontos do corpo, ajudando a relaxar e alongar os músculos.

Por meio dos stories, no Instagram, influenciadora fitness mostrou um pouco do procedimento, enquanto gritava de dor. “Não dá, eu vou desmaiar”, comentou ela, chegando a dizer que sentia como se os músculos estivessem “explodindo”.

“Segura só um pouquinho”, respondeu a massagista Renata Garcia. “Não vai estourar. Pode ficar tranquila. Olha o tamanho do seu posterior, sabe quantos quilos você levanta lá. É a última".

"Para quem não sabe o que é liberação miofascial, é essa massagem relaxante aí. Esse procedimento é bem dolorido, mas no meu caso está demais porque eu fiquei muito tempo sem fazer, então, todos os meus músculos estão presos. A Renata Garcia veio me salvar", escreveu a musa no vídeo.

Juju Salimeni grita de dor durante massagem: "Parece que tá explodindo" Reprodução/Instagram pic.twitter.com/WuYLGbaHKy — Vídeos-Aleatórios (@VdeosAleat5612) July 5, 2024

O objetivo do tratamento é promover uma maior liberdade entre o músculo e a fáscia, uma membrana do tecido conjuntivo localizada logo abaixo da pele, que permite o deslizamento dos músculos durante o movimento.