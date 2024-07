Reprodução/Instagram Hana Khalil anuncia que não é mais vegana; saiba o motivo

Hana Khalil não é mais vegana . Conhecida pelo webativismo em prol desse estilo de vida, a influenciadora, ex-BBB e ex-De Férias com o Ex contou que precisou abrir mão do veganismo por causa da própria saúde. Em relato publicado nas redes sociais, Hana disse que vinha sofrendo com intolerância intestinal a leguminosas e deficiência de vitamina B12 e ferro.

“Para quem não sabe, as leguminosas são a fonte principal de proteína da alimentação vegetariana estrita. Eu genuinamente amo vegetais. Gosto de um prato enorme de arroz com feijão, lentilhas, meu paladar era feliz, mas meu organismo não respondia positivamente. Teria sido fascinante se, em todas as refeições que eu fizesse, em torno de 15 minutos, minha barriga não estufasse, doesse e desencadeasse o que tive vergonha de dividir durante todos esses anos: gases descontrolados e diarreia sem motivo algum”, escreveu ela.

“Comecei a seguir planos alimentares com bons nutricionistas. Ainda que eu seguisse fielmente, não tomasse nenhuma bebida gaseificada, nada que pudesse alterar minha digestão, eu não conseguia bater nem metade da minha porção recomendada de leguminosas por refeição sem desconforto. Proteínas em pó vegetais: todas me davam os mesmos efeitos. Proteína texturizada de soja: também. Lentilha, todos os feijões, ervilha, grão de bico (esses dois últimos eram ainda piores). Demolho? sim. Trocando água de 4 em 4 horas pelo menos. Eu sempre cozinhei todas as minhas refeições. Porque amo, mas principalmente por causa desse ponto, precisava ter certeza que o demolho tinha sido feito corretamente. Adivinha? Mesma coisa que comer na rua. Os mesmos efeitos”, seguiu.

“Resolvi reintroduzir ovos, laticínios e animais do oceano e rios na minha alimentação novamente (ainda que eu siga consumindo produtos vegetais, carnes e leites vegetais mesmo que numa proporção menor, dentro do possível) e pude restabelecer o alívio de comer uma refeição sem me sentir mal depois. Hoje sigo um plano alimentar adaptado pra essa nova realidade. É um grande leque de realidades; o que a lactose faz em algumas pessoas, em mim eram as leguminosas”.

Hana acrescentou: “Não quero estimular ninguém a deixar o veganismo. Mas pra mim, viver em desconforto não estava sendo saudável. Essa carta é um relato pessoal e individual da MINHA experiência, que nada resume as demais. Só compartilhando pra ser honesta e transparente com vocês sobre aspectos da minha vida que acho justo dividir”.



