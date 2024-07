Divulgação Filha de ídolo do Flamengo, Ana Petkovic, lança carreira pop

Ana Petkovic, filha do ídolo do Flamengo Dejan Petkovic, lança no próximo dia 26 o EP "Lâmia", o primeiro projeto Pop de sua carreira, mostrando toda a sua sensualidade e ousadia. "Esse trabalho é muito importante pra mim, estive presente em cada etapa, desde a composição à produção, então você vai sentir a Ana Petkovic em cada faixa", conta Ana.

O título do EP faz referência à personagem da mitologia grega Lâmia, híbrida de uma cobra. Trata-se de um ser sedutor, capaz de atrair homens e dominá-los com o seu poder. "Uma predadora nata".

Polêmicas com o Youtube

Antes mesmo de ser lançado, o projeto já esteve envolvido em uma polêmica com o Youtube. O videoclipe do primeiro single do EP, "Enfeitiçar", lançado em maio, ganhou uma série de restrições sendo acusado de ferir as diretrizes da plataforma.

"Eu confesso que ainda não entendi, eu não esperava isso, justamente por existir muitos outros conteúdos mais sensuais no Youtube. Eu estou frustrada, chateada, mas não vou desanimar, não vou me deixar abalar por isso, essa é a minha arte", comentou a cantora sobre a polêmica em suas redes sociais.

Projetos futuros de Ana Petkovic

Mesmo com o lançamento de "Lâmia", Ana Petkovic já tem planos para o futuro e garante que é apenas o começo de sua carreira na música.

"Vocês ainda vão ouvir muito falar de mim, não adianta, eu vim pra ficar e vou continuar fazendo a minha arte", promete a herdeira de Dejan Petkovic.

Ela já anunciou que vai cair de cabeça no funk em seus próximos trabalhos, com músicas ousadas.

Conheça Ana Petkovic, filha mais velha de Dejan Petkovic

Conheça Ana Petkovic, filha de ídolo do Flamengo que se arrisca na carreira pop Divulgação Filha de Dejan Petkovic tem 26 anos, é naturalizada brasileira e quer se arriscar na carreira musical Divulgação Ana já havia se arriscado como cantora em 2017, quando lançou seu primeiro álbum musical, com faixas mais voltadas para o MPB Divulgação Ana nasceu em Madri, mas foi criada desde muito cedo no Rio de Janeiro e canta e compõe em português, inglês, espanhol e sérvio, além de tocar piano e guitarra Divulgação

