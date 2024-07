Reprodução João Gomes gera polêmica ao comentar vídeo da noiva: 'Fazer a ordenha'

O cantor João Gomes causou polêmica ao fazer um comentário malicioso no vídeo da influenciadora Ary Mirelle, com quem tem um filho de 5 meses. Na quarta-feira (3), o artista falou em "fazer ordenha" na companheira. O termo é utilizado para a prática de retirar leite dos tetos mamários das vacas.



No Instagram, Ary Mirelle publicou um vídeo reproduzindo uma coreografia da música "Se Quer Cair Com Popo", dos MC's Rodrigo do CN, Rogin Do BF e WS da Leste.

Nos comentários, o cantor João Gomes escreveu: "Venha aqui pra eu fazer a ordenha". E, em outro, chamou a companheira de "amostradinha".

A atitude do artista dividiu opiniões no Instagram. Alguns internautas criticaram o tom da brincadeira. "Só faz esses tipos de comentários na foto da mulher, e tem gente que acha lindo", alfinetou uma internauta. "Chamou de vaca? João, João...", apontou outra.

Apesar das críticas, teve quem se divertiu com a ousadia do cantor. "João está doido para fazer outro menino", comentou um seguidor, rindo da situação. "Os comentários do João são os melhores", afirmou outra.





