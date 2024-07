Reprodução/Instagram Rita Cadillac relata idas de Zezé Di Camargo em sua casa e surpreende Zilu Godoi: 'Não sabia'

Rita Cadillac pegou Zilu Godoi de surpresa ao contar que Zezé Di Camargo frequentava a sua casa no início da carreira. A ex-chacrete relatou a história durante o podcast da ex-esposa do cantor.

Na conversa, Cadillac afirmou que guarda mágoa do ator após tê-lo ajudado antes da fama.

"Eu conheci o seu ex-marido, quando ele veio de Goiânia gravar e não tinha grana. E eu falei: 'se quiser levar lá em casa, minha casa está sempre aberta'. Zezé passou a frequentar lá em casa, porque eu tinha uma funcionária que era muito fã dele. Ele ia lá em casa, almoçava, ficava lá...", iniciou ela.

"E teve um belo dia que ele foi fazer uma foto para a capa do disco e precisava ter uma roupa, e eu o ajudei, ofereci uma jaqueta", declarou na sequência.

Zilu, então, declarou que não tinha conhecimento da relação. "Eu nunca soube nem que ele ia na sua casa".

Rita fez questão de esclarecer os encontros. "Mas posso lhe falar uma coisa? Nunca houve nada".

"Sempre brinquei muito com ele, dizendo: 'Zezé, você tem que crescer um pouquinho mais, porque eu colocava salto, e ele ficava baixinho'. Aí se passaram uns anos, encontrei com ele num show e perguntei: 'e aí, Zezé, cresceu?'. Ele olhou para a minha cara e disse: 'cresci tanto que eu posso comprar um shopping inteiro'. Eu falei: 'parabéns', e dei a volta", revelou ela o motivo da decepção com Zezé.

Por fim, Zilu se desculpou pelo ocorrido. "Olha, eu não sabia, jamais aceitaria presenciar uma resposta dessa. Ainda mais sendo uma pessoa que...". "Um dia estendeu a mão", interrompeu Rita. "Desculpa", completou Zilu.

