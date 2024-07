Reprodução Filipe Bragança vai interpretar o explorador e escritor brasileiro

A história do explorador e escritor brasileiro que se tornou a primeira pessoa a atravessar o Oceano Atlântico Sul em uma embarcação a remo, Amyr Klink, vai se tornar filme e já tem data para começar as filmagens. Nomeado "Cem Dias", o longa será dirigido pelo cineasta brasileiro Carlos Saldanha, conhecido por sucessos como "Rio" e "A Era do Gelo", e estrelado pelo ator Filipe Bragança.

As filmagens devem começar no dia 27 de julho, com lançamento previsto para 2025. Na última semana, Amyr conheceu o ator que o interpretará no filme. O longa se baseia no livro "Cem Dias Entre Céu e Mar", escrito pelo explorador, e que se tornou um best-seller.

O elenco também conta com a atriz francesa Philippine Leroy-Beaulieu no elenco. A intérprete, conhecida pela atuação no seriado “Emily In Paris”, dará vida à mãe de Amyr Klink.

O navegador mergulhou na escrita com o livro “Cem Dias entre o Céu e o Mar”. A obra narra uma travessia de 100 dias feita por ele pelo Atlântico, sem a companhia de ninguém. Algo que o marcou na história da navegação, já que foi o primeiro a conquistar o feito.

Entrevista com Amyr

O navegador e escritor brasileiro Amyr Klink foi o convidado desta semana do “Fundo do Baú” , programa comandado pela jornalista Luciana Liviero. A atração foi exibida nesta quarta-feira (3), às 12h, no canal do YouTube da apresentadora e também no portal iG.

Assista à entrevista na íntegra:





