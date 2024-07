Reprodução Instagram - 4.7.2024 Luciana Liviero e Amyr Klink

O navegador e escritor brasileiro Amyr Klink é o convidado desta semana do “Fundo do Baú”, programa comandado pela jornalista Luciana Liviero. A atração é exibida nesta quarta-feira (6), às 12h, no canal do YouTube da apresentadora e também no portal iG.



Amyr é natural de São Paulo e a afinidade com o mar vem desde os primeiros anos de vida. Em 1965, quando tinha 10 anos, iniciou na trajetória marinha com uma canoa, que ele decidiu batizar como Max.



As navegações migraram para à literatura. O navegador mergulhou na escrita com o livro “Cem Dias entre o Céu e o Mar”. A obra narra uma travessia de 100 dias feita por ele pelo Atlântico, sem a companhia de ninguém. Algo que o marcou na história da navegação, já que foi o primeiro a conquistar o feito.



O livro, inclusive, ganhou uma adaptação audiovisual e chegará às telonas em breve. Intitulado como “100 Days”, o longa-metragem é dirigido por Carlos Saldanha e conta com a atriz francesa Philippine Leroy-Beaulieu no elenco. A intérprete, conhecida pela atuação no seriado “Emily In Paris”, dará vida à mãe de Amyr Klink.



Nesta quinta-feira (4), o navegador e escritor abrirá o baú de recordações que tem e trará informações exclusivas da carreira, família e vida pessoal. Além disso, contará detalhes que se destacaram em sua trajetória na navegação e na escrita.

