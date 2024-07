Reprodução Globo desmente Davi, do BBB 24, após declaração sobre programa

Não vem aí! Após Davi Brito, campeão do BBB 24, revelar que estaria envolvido na apresentação de um novo programa na Globo, a emissora se manifestou negando a informação.

Recentemente, em entrevista ao Alô Alô Bahia, Davi Brito revelou que estaria desenvolvendo uma nova atração junto à emissora. "A gente está pensando em um novo programa que vai sair na Globo. Estamos adquirindo estratégias para poder trazer essa novidade. Será logo, em breve, mas é segredo, não posso contar muita coisa ainda".

Entretanto, para o F5 da Folha, a emissora negou a informação. "Não há qualquer projeto artístico na Globo para o ex-BBB, muito menos para que ele tenha um programa só seu", diz a reportagem.

Devido ao contrato do Big Brother Brasil, Davi manterá vínculos com a emissora até o final do ano. Dessa forma, participará de programas e eventos da empresa, porém, nada que ultrapasse esses eventos, como o programa mencionado pelo baiano.

Davi Brito ostenta nova vida após conquista do BBB 24:

O baiano agora possui uma mansão na Bahia e carro próprio Reprodução/Instagram A vitória no reality da Globo garantiu R$ 2,92 milhões no bolso Reprodução/Instagram Davi Brito vive uma vida bem diferente e faz questão de dividir a alegria Reprodução/Instagram O ex-motorista de aplicativo contou que comprou um apartamento para a mãe e uma casa para o pai Reprodução/Instagram Apesar da ostentação com aluguel de mansões e passeios de lancha e jet ski, Davi afirmou que investiu o dinheiro do prêmio Reprodução/Instagram