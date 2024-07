Reprodução/Globo Alan Severiano pega César Tralli de surpresa com elogio inusitado

Nesta quarta-feira (3), Alan Severiano deixou César Tralli sem graça ao fazer um elogio inusitado ao vivo. O apresentador do SP1 se surpreendeu com uma reportagem do colega em 1994.

Enquanto apresentava os destaques do Jornal Hoje, uma reportagem de Tralli de 30 anos atrás exibiu o âncora mais jovem.

O trecho mostrava a compra de uma jaqueta feita pelo jornalista que custou 100 mil cruzeiros reais, porém foram feitas duas parcelas, uma de 50 mil cruzeiros reais; a segunda, deveria ser paga na nova moeda, o real.

"Depois de muita tentativa, deu certo. A compra que eu fiz saiu sem sustos. Mas eu podia ter aproveitado e comprado um terno menor, né? Cabia uns três de mim naquele lá. Alan, é isso aí, ó. Recordar é viver", brincou Tralli.

"Olha, o meu comentário aqui, César Tralli, é o seguinte: o real desvalorizou de 1994 para cá, mas o seu formol tá em dia. Tá igualzinho 30 anos atrás! O ano do tetra da Seleção Brasileira", respondeu Alan.

