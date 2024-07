Reprodução/Instagram Final do 'Dança dos Famosos' acontece no próximo domingo (7)

A grande final do ‘Dança dos Famosos’ acontece neste domingo (7). Três duplas disputam a preferência dos jurados. São elas: Amaury Lorenzo e Camila Lobo; Lucy Alves e Fernando Perrotti; e Tati Machado e Diego Maia.

Além do júri técnico, formado por Carlinhos de Jesus, Ana Botafogo e Zebrinha, os finalistas serão avaliados por Ana Maria Braga e Eliana. As apresentadoras foram confirmadas na bancada do júri artístico.

A seguir, vote na dupla que você quer que ganhe a competição:



Quem você quer que ganhe o Dança dos Famosos 2024? Vote na sua dupla favorita! — iG Gente (@iggente) July 3, 2024

