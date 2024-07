Mayra Dugaich Davi se declara para Tamires Assis: “Estou apaixonado”

O campeão do "Big Brother Brasil 24", Davi Brito, de 22 anos, detalhou como está o seu relacionamento com Tamires Assis, musa do Boi Garantido. Em live no Instagram nesta quarta-feira (3), o ex-brother afirmou que está "conhecendo melhor" a dançarina.



De acordo com o ex-motorista de aplicativo, os dois estariam conversando sobre planos para o futuro e fez elogios à musa: "Sobre eu e a Tamires, todo mundo já sabe, a gente está se conhecendo e estamos com planos, vários planos futuros, papo de vida. Que Deus nos abençoe, que a gente prospere e que dê tudo certo para a gente".

Ele se mostrou apaixonado e entregue ao romance: "É isso: estou conhecendo essa pessoa maravilhosa e incrível".

Vale lembrar que Davi anunciou o término do relacionamento com a sua antiga namorada Mani Reggo logo após o fim do BBB 24.

Davi sobre sua relação com Tamires Assis: “A gente está se conhecendo e com vários planos, papo de futuro, papo de vida”.

O ex-BBB aproveitou o momento para comentar como está o universo da internet e as polêmicas envolvendo seu nome. "Não fui um garoto criado em rede social, postando vídeo toda hora. Fui criado trabalhando, cresci vendendo água na Lapa, picolé no ônibus. Não tive contato com o mundo da internet, tudo o que tá acontecendo na minha vida é novo, mas não vou dar corda ao que a internet está falando de mim".

Ele completa: "Não vou ligar porá isso, vou viver minha vida. Vou continuar como sou, vou errar, vou aprender e vou continuar sendo a pessoa que vocês viram lá no BBB".

Veja quem é Tamires Assis, affair de Davi Brito

