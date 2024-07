Reprodução Georgina Rodriguez surge com camiseta do Brasil

A influenciadora Georgina Rodríguez surpreendeu nesta quarta-feira (3) ao publicar uma foto vestindo uma camiseta com a bandeira do Brasil. A publicação da argentina acontece em meio à Copa America, em que a Seleção disputa a taça com outros países do continente.

Através do Instagram, a mulher de Cristiano Ronaldo abriu um álbum de fotos em que destaca momentos de diversão, trabalho, romance e família. A empresária adotou um emoji de coração para descrever os registros.

Além do Brasil pela Copa America, a Seleção de Portugal também está atuando na Eurocopa. Nas fotos da influenciadora, ela registra momentos do marido português curtindo o clima do torneio ao lado dos filhos.

