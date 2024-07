Reprodução/Quem Zilu conta como reagiu ao descobrir traição de Zezé Di Camargo: 'A autoestima vai para o chão'

Zilu Camargo voltou a falar do fim do casamento de 30 anos com Zezé Di Camargo e abriu o jogo sobre sua reação quando descobriu que estava sendo traída pelo cantor. A empresária foi questionada a respeito do tema pela influenciadora Camila Monteiro em seu próprio podcast, o "Café com Respostas".

"Ali a autoestima vai para o chão. Acaba tudo. Mulher nenhuma merece ter esse sentimento porque quando você tem um casamento de longos anos, uma família formada, você pensa que tem um lar perfeito, você olha e fala: 'Eu venci, hoje tenho tudo que quero e sou a pessoa mais feliz do mundo'. O mundo desmoronou naquele momento", relembrou Zilu.

Ela seguiu: "Você quer fugir de tudo, quer desaparecer, mas depois você olha e fala 'Por quê?'. Se foi ele que me traiu, ele não me merece, então não posso ter essa pessoa comigo, porque eu me dediquei, fui tudo pra ele, e ele não pensou na hora que me traiu. Foi isso que pensei. Me fortaleci, busquei ajuda, principalmente com amigas que me deram muita força, e hoje estou aqui".

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp