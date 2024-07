Reprodução: Instagram Thais Fersoza, Michel Teló e os filhos

A apresentadora Thais Fersoza abriu o álbum de fotos nesta terça-feira (2) e publicou momentos de passeios pela Espanha com o marido Miche Teló e os filhos. O casal e as crianças visitaram diversos pontos turísticos da cidade de Madri.

"Você piscou e a família está de férias em mais uma mini trip, agora só nós 4… do nosso jeitinho!", iniciou ela na legenda da postagem. O" destino da vez é Madrid e não sei quem tá aproveitando mais. Sempre tive muita vontade de conhecer… Palpites de pra onde a gente vai depois daqui? Dica: da pra ir de trem! E eles estão amando a ideia!", finalizou.

Ainda na legenda, Fersoza numerou os locais que a família visitou, como o Parque do Retiro e o Museu do Prado. Nos comentários da publicação, os seguidores da apresentadora elogiaram o momento em família.

Thais Fersoza, Michel Teló e os filhos Reprodução: Instagram

"Como cresceram rápido essas lindas crianças!", avaliou uma internauta. "Amo ver essa família maravilhosa, Deus abençoe muito vocês", desejou uma segunda. "Aproveitem bem, vocês merecem", disse uma terceira.

