Reprodução/Instagram Gloria Groove perde a paciência com fã em Paris; veja vídeo

Gloria Groove deu o que falar nas redes sociais nesta terça-feira (2) por um vídeo onde perde a paciência com um fã após o show esgotado em Paris.

Antes de deixar o local da apresentação, a cantora resolveu tirar uma foto com o público que ficou esperando do lado de fora, mas um deles resolveu se aproximar.

Irritada, a drag queen o afastou com um tom agressivo e fez gestos para que ele se juntasse ao resto.

Em seguida, Gloria sorriu e posou com a multidão. Nas redes sociais, a atitude da artista gerou discussão.

"Tem gente falando que era só uma brincadeira, mas, na verdade, ele não quis tirar foto só com ele, colocou junto com o restante pra tirar todo mundo, mas não precisava fazer isso, eu morreria de vergonha…", disse um; "A galera querendo criar caso sendo que claramente dá pra ver que ela tava zoando/colocando ordem na bagunça que se transformaria caso todos fossem pra cima...", defendeu outro; "Sempre simpática, graças a Deus", debochou um terceiro; "Sério que as pessoas não conseguem interpretar nem uma mera brincadeira mais?", questionou mais um.

Após show Sold Out, Gloria Groove atende seus fãs em Paris. pic.twitter.com/pMEeuvQdLl — QG do POP (@QGdoPOP) July 2, 2024





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp