A influenciadora Deolane Bezerra mostrou ter recebido uma ameaça de morte por meio das redes sociais após a confusão com Fiuk, nesta terça-feira (2). Na mensagem, o internauta diz que a advogada e a filha serão 'fuziladas'.



No Instagram, a ex-peoa de "A Fazenda" publicou uma captura de tela, em que o suspeito ameaça ela e os familiares. "Um país onde uma mulher rejeita um homem vitimista e é ameaçada de morte. Prazer, Brasil", criticou.

A mensagem do internauta diz: "Manda aquela cachorra, aquela v*dia da sua irmã chamada Deolane Bezerra calar a boca dela, aquela imunda cachorra, todos estamos do lado do Fiuk. Fiuk tentou agarrar ela não, aquela desgraçada ficou famosa graças ao MC [Kevin] que aquela desgraçada conseguiu uma fama usou da morte do cara para poder se verificar na vida".

O internauta que atacou se apresentou com fã de Fiuk e disse que outras pessoas estariam descontentes com a confusão gerada e dispostas a agredir fisicamente a advogada."Depois que aquela desgraçada acordar com a boca cheia de formiga de tanta fuzilada, ela vai levar na boca dela. Não diga que eu não avisei", continuou.

O ataque finalizou direcionando para os familiares de Deolane, inclusive a filha de 8 anos. "Sabemos até a escola em que ela estuda. Para aquela vagabunda chamada Deolane ficar se vitimizando, bando de porcos. A sua família é uma desgraça nessa terra. Um bando de advogados, desgraça que não deve nem ser chamada de mulher".

Nesta terça-feira (2), Deolane Bezerra se manifestou em uma transmissão ao vivo, expondo os bastidores do fim da amizade com Fiuk. No vídeo, ela disse ter sido agarrada à força pelo ex-BBB. O herdeiro de Fábio Jr. também se pronunciou, rejeitando as acusações e apontando que a influenciadora estaria mentindo para prejudicá-lo.

Entenda a confusão com Fiuk:

As primeiras interações públicas entre a dupla aconteceu em novembro de 2023, durante a Casa da Barra, projeto idealizado por Carlinhos Maia. Na ocasião, o humorista filmou uma conversa entre Deolane e Fiuk e brincou sobre uma suposta 'tensão sexual'. Reprodução Após a repercussão do vídeo, internautas passaram a comentar o suposto flerte entre a advogada e Fiuk. Depois disso, a dupla surgiu mais vezes junto, sempre brincando sobre a tal 'tensão sexual'. A frequência das 'brincadeiras' levou os internautas a de fato apoiarem Fiuk e Deolane como um casal. Diante disso, eles passaram a fomentar ainda mais que estariam vivendo um caso. Reprodução O romance falso começou a gerar problemas em maio. Na ocasião, Deolane e Fiuk surgiram deitados na cama explicando para os seguidores que eles não estavam juntos como um casal. Reprodução "Vou deixar muito claro aqui para você, a gente é amigo, não é?", iniciou o ex-BBB. "Somos", concordou Deolane. "Estou liberado? Fala para todo mundo ouvir, porque eu tenho uma mulher decepcionada comigo achando que a gente está tendo uma coisa séria", revelou ele. "Meninas, Fiukera está liberado", concordou a advogada. Reprodução Após o episódio, a dupla reapareceu outra vezes, sempre deixando claro que não viviam um romance. Diante disso, a frequência da aparição conjunta também diminuiu e os rumores cessaram. Reprodução Na última sexta-feira (28), Deolane Bezerra deu entrevista ao programa "Fofocalizando" (SBT), em que revela nunca ter sequer beijado o ex-BBB. Além disso, a advogada insinuou a possibilidade de Fiuk ter se apegado a ideia deles formarem um casal, mesmo o sentimento não sendo recíproco. Reprodução Após viralizar a entrevista, Fiuk surgiu nas redes sociais, chateado com a declaração da advogada. "Eu ia falar sobre o lance da entrevista da Deolane, mas, no final das contas, todo mundo viu, todo mundo acompanhou, todo mundo sabe. Eu também não vou fazer o papel de tirar a pose dela de menina má. Tá tudo certo. Eu sou muito grato por tudo que aconteceu e o resto é resto. Quer falar, fala. Quer contar história, conta", disse o herdeiro de Fábio Jr. Reprodução Com a resposta de Fiuk, muitos internautas entenderam que Deolane estaria mentindo sobre nunca ter ficado com o ex-BBB. A insinuação de que teriam, sim, tido um caso deixou a advogada revoltada, ao ponto de tirar satisfações com o cantor. Reprodução "Qual é amigo? Falei algo que te chateou na entrevista? Para você estar dando a entender que rolou algo? Agora sou eu que não estou te entendendo! Sempre falei de você com muito carinho", escreveu a advogada, em uma troca de mensagens privadas. Reprodução Em resposta, Fiuk reafirmou que ficou chateado e apontou que deixaria claro que eles nunca se relacionaram amorosamente. "Eu achei ainda que tinha sido super generoso na minha resposta, mas daqui a pouco eu faço questão de postar de novo, eu vou dizer que não aconteceu nada. Se o que tá incomodando é isso aí", declarou. Reprodução Deolane Bezerra publicou a troca de mensagens nas redes sociais e marcou Fiuk. O ex-BBB ficou incrédulo em ter sido exposto dessa forma. "A troco de quê? Mano, continuo até agora sem entender nada, mas eu volto a dizer, eu vou continuar sendo grato por tudo de bom, eu não vou pegar pilha com esse trem ruim não". Reprodução Nesta terça-feira (2), Deolane Bezerra se manifestou em uma transmissão ao vivo, onde detalhou os bastidores do desentendimento com Fiuk. Segundo a advogada, ela e o ex-BBB fizeram um acordo para reforçar os rumores de romance, devido o engajamento que a situação estava gerando para ambos. Reprodução