Geraldo Luis se despede de Marlene Mattos: 'Fama de má, de lobo mal'

Nesta terça-feira (2), Geraldo Luis usou as redes sociais para se despedir de Marlene Mattos. A diretora finalizou o contrato com a RedeTV! após os primeiros meses de exibição do programa Geral do Povo.

Na declaração, o apresentador comentou da fama polêmica de Marlene por conta da parceria com Xuxa Meneghel no começo da carreira.

"Obrigado por tudo e por tanto! Escolhi você como minha diretora para minha volta ao competitivo Domingo na TV aberta e você mesma sabe que o domingo não é para amadores. Sua fama de má de lobo mal me fez conhecer uma Marlene Mattos que um dia o Brasil irá, sim, saber", começou ele.

O comunicador rasgou elogios para a diretora. "Encontrei doçura, bravura e braveza por querer fazer seu melhor, uma mulher que brigou com a vida o tempo todo e venceu. Saiu do mato e chegou ao MUNDO delicado da televisão. Caminhou com uma Rainha da TV e seguiu sendo quem você é! A Marlene que ajuda a todos e é dona de uma explosão de múltiplos sentimentos, mas todos reais".

"Quantas brigas hein amiga? Mas todas pelo nosso bem e no final tudo pelo programa ficava redondo. Você me abriu muitas portas e me ensinou mais ainda, como poucos a veterana da tv me impulsionava a ser melhor, eu e você fomos um liquidificador de ideias e não fui MAIS GERALDO", completou.

Na sequência, ele detalhou as propostas de Marlene para o programa. "Você foi um Viagra nas pautas e ideias de palco. Coragem em tudo você tem até de errar, assim como eu. Duas personalidades fortes que deram certo sim. Mas você me avisou antes… ficarei até implantar e lhe dar mais asas para seu Domingo ter uma cara mais popular, pois amamos fazer TV aberta como ela deve ser".

Por fim, Geraldo Luis agradeceu: "Obrigado amiga por ter pego em minha mão e me guiado até aqui! Seguimos juntos na vida, em nome da RedeTV e de toda minha equipe muito Obrigado. Você foi mais que uma diretora", concluiu.

