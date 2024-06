Reprodução/Instagram Marlene Mattos deixa direção de Geraldo Luís na RedeTV! após cinco meses

Marlene Mattos vai deixar a direção do Geral do Povo, da RedeTV!, no fim desde mês. A diretora foi anunciada na atração comandada por Geraldo Luísa em dezembro e estreou em janeiro.

Segundo o colunista Flavio Ricco, do R7, a saída de Marlene já estava programada previamente. Agora, ela deve se dedicar ao projeto com Zilu Godoi.

A RedeTV! confirmou que a decisão foi feita em comum acordo. "Após a implementação do programa Geral do Povo, chega ao fim a parceria contratual entre a Rede TV! e Marlene Mattos. Em comum acordo, a diretora deixa a emissora no próximo dia 1º, seguindo o que foi previamente estabelecido entre as partes", declarou a nota da emissora.

Em dezembro de 2023, Geraldo Luís compartilhou uma foto ao lado de Marlene Mattos para anunciar a contratação.

"Ela chegou! Desejo a você, minha amiga Marlene Mattos, desafios e mais desafios. Afinal, somos frutos de muitas lutas. Entrar na briga pela audiência aos domingos não é para qualquer um", comentou ele nas redes.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp