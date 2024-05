Reprodução Jackeline Petkovic foi uma das apresentadoras do programa infantil Fantasia, do SBT

A estrela do programa Fantasia, do SBT, Jackeline Petkovic, de 43 anos, abriu o jogo de como era os bastidores da atração, sua relação com a apresentadora Eliana, o contrato com a ex-empresária Marlene Mattos e sobre a gestão de Silvio Santos.

Em entrevista ao Splash, Jackeline afirma que o dono da emissora ordenou que ela mantivesse os cabelos curtos para continuar na atração e que guarda o bilhete com o pedido até os dias de hoje: "Eles me pegavam no camarim e cortavam o cabelo, mas eu tentava dar um golpe. Silvio gosta [de mostrar] dessa altura do pescoço e a saboneteira, acha que fica mais chique."

A estrela do programa Fantasia, no entanto, narrou como foi sua experiência com Marlene Mattos a agenciando. Segundo ela, em determinada ocasião, as revistas Playboy e Sexy fizeram um leilão para estampar a apresentadora em uma das capas, com um ensaio fotográfico nu. O valor seria milionário.

"Marlene Mattos disse: 'Você assinou aqui, agora você é do meu escritório e você vai fazer'. Primeiro foi numa boa, eu falei que não ia fazer (...) Começou um bate-boca. Eu falei: 'Já que você está me obrigando, é melhor encerramos aqui'."

Ao bater de frente com Marlene para não fazer o ensaio sem roupa, a loira afirma que foi o estopim para finalizar o contrato de agenciamento com a empresária: "Com esse acordo eu fui muito prejudicada porque eu tive que ficar um ano e meio a dois anos sem aparecer."

"Se eu estivesse no lugar dela [Marlene Mattos], eu faria a mesma coisa. Se eu tivesse no meu escritório uma pessoa com proposta de ganhar R$ 2 milhões, eu também diria para fazer. Quem não quer 20% de R$ 2 milhões?", questiona Jackeline.

Já sobre uma possível rivalidade com a apresentadora Eliana, ela garante que tudo foi criado pelos fãs, mas que nunca resolvida entre elas. Segundo Jackeline, ela optou por ignorar as supostas rixas. A loira foi a substituta de Eliana no comando do Bom Dia e Cia, em 1998.

Memes do programa

A loira afirma que ficou surpresa com a repercussão que o programa ganhou na internet anos após o seu fim, e crava que ele seria "cancelado" caso passassem nos dias atuais. Ela comandava o programa com 16 anos, mas diz que não se sentia objetificada na atração.

"Eu era muito menina, eu ia brincar e me divertir. Não tinha malícia. Depende do olhar da pessoa. Quer dizer que usar um shorts e um top é sexy? Não. Muitas vezes não existe essa maldade", afirma.

