Instagram/Chet Hanks Chet Hanks afirma que teve um grave vício em substâncias aos 16 anos

O filho do ator hollywoodiano Tom Hanks com Rita Wilson, Chet Hanks, detalhou sobre sua turbulenta relação com as drogas e como foi o processo de recuperação. Em conversa com o influenciador fitness Bradley Martyn , o rapper de 33 anos afirmou que abusava do uso de cocaína durante anos.

"A droga com a qual tive mais problemas foi a maldita cocaína", afirma Chet. "Não é mais, mas era minha droga favorita, irmão, como Tony Montana”, disse ele, referindo-se ao personagem de Al Pacino em Scarface .

No hip hop, Chet utiliza o nome de Chet Haze e afirma que costumava usar a droga em casas noturnas, indo ao banheiro para compartilhar com outros viciados conhecidos. Os companheiros sempre o alertavam que ele poderia ter um problema de overdose.

"Eu estava usando com outros viciados em cocaína e eles me disseram: 'Calma, mano. Espera um momento. Espere uns 15 minutos '”, detalhou.

A época em que o vício de Chet ficou mais preocupante foi durante os 16 anos do cantor. Na época, os pais do artista decidiram intervir: "Um dia acordei bem cedo, eram 4 da manhã e vi dois caras enormes ao pé da minha cama olhando para mim. Eles me disseram: 'Você vem conosco'”, relembra a época em que foi enviado à reabilitação.

Em 2015, Chet anunciou no Instagram que estava procurando por ajuda profissional para ficar longe das drogas: "Tenho lutado contra o abuso de substâncias desde os 16 anos. Finalmente, aos 24 anos, decidi procurar ajuda. Com 50 dias de sobriedade, posso dizer honestamente que estou mais feliz do que nunca”.

Na época, ele expressou uma frustração com a cobertura midiática, como um tablóide iria publicar um artigo revelando seu confinamento na reabilitação: "Eu não me importo com o que as pessoas pensam. Foda-se a imprensa. Estou aprendendo a aceitar meus erros e a aceitar minha humanidade”.

Chet Hanks, conhecido por seu uso pessoal de maconha, mencionou anteriormente em entrevistas que incorpora esse aspecto de sua vida em suas letras de rap, sem que isso defina sua existência por completo. Atualmente, Chet é pai de Michaiah, uma filha de 8 anos com sua ex, Tiffany Miles. Em um podcast, ele compartilhou sua experiência negativa com a cocaína, descrevendo-a como algo que consome completamente, prejudicando sua saúde ao ponto de interferir no sono e na alimentação.

Além disso, Chet Hanks tem reconstruído sua relação com seus pais, destacando anteriormente a falta de um modelo masculino durante sua juventude. Em um vídeo de 2022, ele refletiu sobre a necessidade de apoio e orientação paterna, que sentiu falta em sua vida.

