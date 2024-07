Rpeordução/Instagram Viih Tube em novo vídeo nas redes sociais

A influenciadora digital Viih Tube, de 23 anos, está no segundo trimestre da gestação e utilizou as redes sociais para compartilhar como está a barriguinha nesta segunda-feira (1º). A ex-participante do "Big Brother Brasil 21" aproveitou o momento para comentar como está sua autoestima durante sua segunda gestação.



Segundo Viih Tube, ela está se sentindo mais bonita em comparação à primeira gravidez. A influencer teve sua primeira filha, Lua di Felice, em 2023.

Viih Tube e o companheiro Eliezer, de 34 anos, estão esperando o segundo filho que se chamará Ravi. No vídeo publicado pela Influenciadora afirma: "Quero mostrar a barriga como está. Tô de 19 semanas. Deixa eu falar uma coisa, estou me sentindo muito mais bonita nessa gravidez do que na da Lua".

"Sabe aquela coisa de 'grávida tem uma luz'? Nunca senti, sempre me achei feia, cagada. Mas agora estou me sentindo bonita! Meu cabelo principalmente, está gostoso, forte e brilhoso, nunca esteve assim. Estou realmente me sentindo mais bonita nessa gestação e o cabelo influencia muito, assim como na TPM", continuou.

Viih Tube passou por uma fase difícil com placenta baixa e descolada. Entretanto, ela conseguiu reverter a situação. Eliezer contou sobre os problemas nas redes sociais: "Colou! O descolamento da Viih melhorou. Não tem mais nada, graças a Deus".

O influenciador brincou: "Que bom, vou poder transar". Ele continuou: "Nós estávamos proibidos de ter relações sexuais porque a placenta estava muito baixa. Por isso, a relação poderia descolar mais ou fazer sangrar".

