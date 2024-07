Reprodução/Instagram Fã de Vanessa Lopes viraliza ao comparar a ex-BBB com Fernanda Torres

Os rumores em torno do remake de Vale Tudo ganhou um capítulo inesperado nesta segunda-feira (1). De acordo com o Extra, Fernanda Torres deve ser confirmada no papel da famosa vilã Odete Roitman e a notícia deu o que falar nas redes sociais.

Alguns internautas opinaram a escolha da atriz e afirmaram que a filha de Fernanda Montenegro não daria conta de interpretar a personagem, originalmente vivida por Beatriz Segall.

No meio das críticas, uma fã da tiktoker Vanessa Lopes declarou que Fernanda não possui engajamento o suficiente para o papel e apontou que a ex-BBB seria "muito melhor" no lugar dela.

"Essa mulher não tem nem 1 milhão de seguidores. Que vergonha. Vanessa Lopes seria uma Odete Roitman MUITO melhor. E aí a Globo vai lá e chama uma desconhecida e nepobaby", disse ela no X, antigo Twitter.

Essa mulher não tem nem 1 milhão de seguidores. Que vergonha.



Vanessa Lopes seria uma Odete Roitman MUITO melhor. E aí a Globo vai lá e chama uma desconhecida e nepobaby. pic.twitter.com/c6O4zCJUnw — Vanessa Lopes FC 🐝 (@fcvanessalopes5) July 1, 2024





A declaração fez com que o nome das famosas entrassem para os assuntos mais comentados da rede social. Nas publicações, os internautas iniciaram um bate-boca.

Quem disse que esse remake de Vale Tudo já nasceu morto apostou errado pelo visto. Fernanda Torres escalada para reviver a Odete Roitman é um marco histórico da TV duas vezes. Simplesmente ela voltando a fazer novela 39 anos depois do remake de Selva de Pedra pic.twitter.com/fCric659gB — uma helena do maneco (@luis_seuf) July 1, 2024









essa galera achando q a fernanda torres nao banca uma vilã como a odete roitman não faz ideia de como ela foi um acontecimento no auge dos seus 20 anos. tava em todo canto. novela. teatro. cinema. jornal. revista. veneradíssima. ela é muito mais q a vani ou a fatima. se manquem. pic.twitter.com/fwE85krDGo — j̶ ̶u̶ ̶l̶ ̶i̶ ̶a̶ = (@jotauelleia) July 1, 2024









as pessoas que duvidam da capacidade da Fernanda Torres de fazer vilã nunca assistiram ela em Sob Pressão



pic.twitter.com/NOAHA2yMNk — helena (@donaheIena) July 1, 2024









mds... imagina você ser brasileiro e ter a CORAGEM de vir falar publicamente que nunca viu a fernanda torres em ação. eu teria vergonha. https://t.co/ESPvwJjWgk — 🎸 (@crashmavs) July 1, 2024









