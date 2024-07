Reprodução/Instagram Claudia Raia encerra contrato com a Globo após 40 anos

Nesta segunda-feira (1), Claudia Raia anunciou o fim do contrato com a Globo após 40 anos. A atriz compartilhou um vídeo nas redes sociais e detalhou a saída da emissora.

Com uma retrospectiva em vídeo, a artista relembrou alguns dos trabalhos na emissora e aproveitou para se despedir.

"Quantas histórias podem ser vividas em 40 anos? MUITAS! Obrigada TV Globo por fazer parte da minha vida, foram tantos aprendizados, sonhos realizados, amigos e filhos que ganhei da teledramaturgia! Só tenho motivos para celebrar, foram muitas conquistas pessoais e profissionais", escreveu ela.

Além disso, a famosa afirmou que deve voltar para trabalhos, agora com o contrato por obra. "Daqui a pouco estou de volta, isso não é um adeus! É um até logo".

Vale lembrar que em abril, Claudia Raia havia confirmado que não renovaria o contrato fixo com a Globo, passando para o novo modelo de contrato por obra.

Relembre alguns personagens de Claudia Raia na Globo:

Claudia Raia é lembrada até hoje pelo papel de Tancinha, de Sassaricando (1987). Arquivo/Globo Em Deus nos Acuda (1992), Claudia Raia contracenou com Edson Celulari, pai dos seus dois filhos mais velhos, Enzo e Sophia. Cedoc/TV Globo Jaqueline Maldonado fez história como o par romântico de acques Leclair (Alexandre Borges), no remake de Ti-Ti-Ti (2010). Reprodução/Globo Uma das personagens mais marcantes da carreira foi Donatela, a grande rival de Flora (Patrícia Pillar), em A Favorita (2008). Reprodução/Globo Em Salve Jorge (2012), Claudia Raia deu vida a Lívia Marini, líder da gangue que puxava brasileiras para se prostituírem fora do país. Reprodução/Globo O último trabalho de Claudia Raia nas telinhas foi em Verão 90 (2019). Reprodução/Globo





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp