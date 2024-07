Reprodução Musa da Pornochanchada, Matilde Mastrangi surge em clique raro ao lado do marido famoso

Musa da Pornochanchada, Matilde Mastrangi fez uma rara aparição pública ao lado do marido, o ator Oscar Magrini, neste domingo (30). A atriz, hoje com 71 anos, esteve em um restaurante em Atibaia, São Paulo, na companhia de outro casal.

Matilde fez sucesso no gênero do cinema popular nas décadas de 1970 e 1980 que misturava doses de humor e erotismo. Ela trabalhou em mais de 30 filmes, entre eles, "As Cangaceiras Eróticas" (1974) e "A Noite das Taras 2" (1982). Nos anos 1980, também fez novelas como "Vereda Tropical" (TV Globo) e "Cortina de Vidro" (SBT).

Longe dos holofotes, Matilde Mastrangi se formou em Letras e fez pós-graduação em Teologia após abrir mão da carreira de atriz.

É casada com Oscar Magrini desde 1990 e, com ele, tem uma filha, Isabela, que hoje mora nos Estados Unidos.

