Reprodução/Instagram Andressa Suita mostra o filho de 7 anos dirigindo com o irmão de 5

Andressa Suita deixou os seguidores chocados ao compartilhar um vídeo do filho, Samuel, de 7 anos, dirigindo um carro ao lado do irmão, Gabriel, de 5.

Nos Stories do Instagram, a modelo mostrou os filhos nos bancos da frente enquanto movimentam o veículo. Sem aparentar usarem o cinto do segurança, o caçula chega a colocar o rosto para fora do teto solar.

"7 ou 18?", escreveu a influenciadora na legenda da publicação. A referência está na idade mínima necessária pela lei para a condução de veículos.

Nos comentários, os internautas criticaram a postura de Andressa. "Pior ela achar que foi uma boa ideia postar um absurdo desses… criança sem cinto", "Mesmo que o carro ande sozinho, isso está muito errado", "Quem tá normalizando um absurdo desse, claramente não tem cérebro. Dane-se que o carro anda sozinho, dane-se que ele sabe dirigir, dane-se que tá na casa dele. O garoto tem 7 anos", disseram alguns.

O filho de 7 anos do Gusttavo Lima e da Andressa Suíta está realmente dirigindo esse carro ou é daqueles que andam sozinhos? pic.twitter.com/pidl5jgynO — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) June 30, 2024





