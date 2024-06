Reprodução/Instagram Léo Santana interrompe show após fã acertar celular nas partes íntimas

Léo Santana passou por um momento inusitado durante o show em Pernambuco. O cantor precisou interromper a apresentação após um fã acertar o celular nas suas partes íntimas.

Durante a música 'Perna Bamba', no São João de Gravatá, o artista foi surpreendido e precisou parar o show.

"Que pancada, meu irmão. Literalmente fiquei de perna bamba aqui", disse ele.

"Que mira do estop*, viu, véi. Caralh*. Uma dor no pé da barriga", completou o pai de Liz.

Após alguns minutos, Léo conseguiu retomar a apresentação.

Mais tarde, o artista comentou o ocorrido nos Stories do Instagram. "Eu fui derrubado por um celular. Gente, isso é sério, não vale rir. Simplesmente prejudicado por uma tentativa de selfie. Mas, voltei e finalizei o meu show", afirmou.

Meu velho, acertaram um celular nos países baixos de Leo Santana durante o show em Gravatá, nessa madrugada.



Quase que a apresentação acaba ali… o show ficou interrompido por uns minutos e ele não ficou nada feliz (e com razão).



Galera perdeu a noção mesmo pic.twitter.com/HEG8SO0Zk8 — Renato Barros (@renatorbarros) June 30, 2024





