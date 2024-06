Reprodução Funcionário passa mal na RedeTV! e morre após parada cardíaca

A RedeTV! confirmou a morte do funcionário que passou mal na sede da emissora. Na sexta-feira (28), um homem que trabalhava há 19 anos na empresa sentiu mal-estar, foi atendido pela equipe média, mas morreu após sofrer uma parada cardíaca já sob cuidados de prestadores de socorro.

"A RedeTV! informa que o profissional sentiu um mal-estar na tarde da última sexta-feira (28) e procurou o ambulatório da emissora, sendo prontamente atendido pela equipe de primeiros socorros, que realizou todos os procedimentos de emergência no local", iniciou em nota enviada à imprensa.

"O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi imediatamente acionado e chegou rapidamente para prestar atendimento", garante a emissora.

Apensar dos primeiros socorros, o homem não resistiu após sofrer uma parada cardíaca. "O colaborador foi levado de ambulância à unidade hospitalar mais próxima da sede do canal, em Osasco, seguindo o protocolo do SAMU. No pronto-socorro, infelizmente, ele não resistiu, após sofrer uma parada cardíaca".

A emissora lamenta

"A RedeTV! expressa profundo pesar pelo falecimento do colaborador (o qual terá a identidade preservada em respeito à família), nosso funcionário durante 19 anos. Nossas mais sinceras condolências aos familiares, amigos e colegas de trabalho neste momento de dor."