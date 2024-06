Tiago Ghidotti Latino desembolsou fortuna para evitar leilão de mansão

Latino desembolsou uma fortuna para evitar o leilão de uma mansão localizada na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Apesar das dívidas, o cantor pagou R$ 723.988,49 para o condomínio Quintas do Rio, relativos a despesas condominiais. As informações são do colunista Ancelmo Gois, do Jornal O Globo.

O cantor começou a pagar as pendências na tentativa de evitar o leilão há um ano. Em 2024, ele pagou mais de R$ 400 mil ao condomínio.

Latino uma dívida com a Justiça Federal no valor de R$ 949.626. Além dessa, outras pendências são R$ 6.510, com uma concessionária de água do Rio; dois processos em cartório, um no valor de R$ 102.193 e outra de R$ 33.243; uma anotação em seu nome no valor de R$ 424.456, no Recife; e 14 anotações de um serviço de pedágio, cada uma no valor de R$ 21.

