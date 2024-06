Reprodução/Instagram Davi surge aos beijos com musa do Garantido no Festival de Parintins

Davi Brito foi pego aos beijos com Tamires Assis durante o Festival de Parintins. A musa do boi Garantido é a primeira demonstração amorosa do ex-BBB após a saída do reality.

O campeão da edição curtiu o primeiro dia de festival ao lado da companheira e trocou beijos com ela em live com Matteus Amaral.

No dia anterior, o baiano deixou um recado nas redes sociais da mulher. "Você é linda, não pelo seu corpo, mas sim do seu coração. E eu vou conhecê-lo muito mais", declarou ele.

"Lindo do meu coração", respondeu ela.

Tamires Assis dança no festival como guia do levantador de toadas David Assayag. Segundo a imprensa local do Amazonas, ela está cotada para ser a próxima cunhã-poranga do boi Garantido a partir de 2025.

ASSUMIDOS! Davi e Tamires dando um selinho. pic.twitter.com/Ef7pZNpZyR — Central Reality (@centralreality) June 29, 2024





