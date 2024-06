Reprodução Virginia Fonseca grávida do terceiro filho

Grávida pela terceira vez, a influenciadora Virginia Fonseca se encantou nesta sexta-feira (28) ao compartilhar registros que mostram o rostinho de Zé Leonardo ainda no útero. Com o ultrassom 3D, a apresentadora do SBT apontou semelhanças do bebê com a caçula, Maria Flor, de 1 ano.

No Instagram, a mulher de Zé Felipe publicou fotos do monitor de ultrassom. "Meu Deus! Conseguimos ver um pouquinho do rostinho do Zé Leonardo. Eu estou achando ele a cara da Floflo (Maria Flor). Ô mãezinha, estou ficando ansiosa para te ver, totoco", escreveu animada. "Que você venha com MUITA saúde e que Deus abençoe sua vida sempre, amém".

Nos comentários, internautas dividiram opiniões sobre a semelhança do bebê com as outras filhas do casal. "Mas gente, a Maria Flor tá ficando a cara da Maria Alice… Daqui a um tempo os três vão parecer muito", analisou uma seguidora. "Lindo demais! A cópia da Floflo", concordou outra.

"Lindooo (achei parecido com a Maria Alice, o queixo e a boquinha, gente, igual) Estamos ansiosos, José!", avaliou uma terceira. "Eu já achei com o semblante da Maria Alice", adicionou outra internauta.

