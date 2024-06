Reprodução Davi Brito se encanta por musa do Boi Garantido e flerta: 'Deusa'

O campeão do 'BBB 24', Davi Brito, chamou atenção nesta sexta-feira (28) ao aparecer encantado com Tamires Assis, musa do Boi Garantido. Recentemente, a dupla trocou mensagens carinhosas através do Instagram.



Solteiro após o término do relacionamento com Mani Rego, Davi Brito parece ter uma nova pretendente. Na rede social, o baiano deixou claro que está interessado na colega da ex-BBB Isabelle Nogueira.

"Estou com a minha... Não posso falar. Deusa de Itamaracá", disse o baiano ao mostrar a dançarina.

Essa não é a primeira vez que Davi Brito se entrega aos encantos de Tamires. Recentemente, o ex-brother comentou na foto dela: "Você é linda, não pelo seu corpo, mas, sim, pelo seu coração e vou conhecê-lo muito mais". Em tom de reciprocidade, Tamires respondeu: "Lindo do meu coração".