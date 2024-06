Reprodução/Instagram Eliana posa nas dependências da Globo

A apresentadora Eliana publicou novas fotos nesta sexta-feira (28) curtindo a estrutura do novo emprego. De transição do SBT para a Globo, ela gravou o primeiro conteúdo como funcionária da empresa da família Marinho. No Instagram, internautas celebraram a mudança, alfinetando o antigo contratante SBT.



Na rede social, Eliana compartilhou com os seguidores registros inéditos dela ao lado da faixada da Globo. "Que recepção calorosa em minha chegada ao Projac aqui na @tvglobo. Obrigada a cada abraço, sorriso e votos de sucesso. Foi lindo!!

Vocês vão assistir no @showdavida a matéria com a querida @renatacapucciofficial, neste domingo", informou.

Nos comentários, internautas celebraram a nova fase da apresentadora. "Brilha, Eliana, brilha", comentou uma seguidora. "Chegou quem faltava", brincou outra. "A Globo ganha muito em ter a Eliana em seu casting", analisou um terceiro.

Teve quem também aproveitou para alfinetar a antiga contratante da apresentadora, a empresa de Silvio Santos. "Vai ser mais valorizada e feliz na Globo", disse um seguidor. "Quem exala amor, não pode receber menos que isso!!!", apontou outro.

Eliana posa nas dependências da Globo Reprodução/Instagram Eliana posa nas dependências da Globo Reprodução/Instagram Eliana posa nas dependências da Globo Reprodução/Instagram Eliana posa nas dependências da Globo Reprodução/Instagram