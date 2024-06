Reprodução/Instagram Sabrina Boing Boing coloca 'presas' nos dentes; veja o resultado

Após colocar próteses de seis litros de silicone nos seios no início do ano, Sabrina Boing Boing passou por mais uma transformação radical nesta semana. A DJ e tatuadora procurou um dentista para deixar seus dentes caninos mais afiados, parecidos com os de um felino.

"Tinha muita vontade de ter os dentes mais pontudos, parecidos com os da minha gatinha. Queria ficar com as presas bem afiadas e aparentes, amei o resultado", contou ela em um vídeo publicado no Instagram.

Para isso, Sabrina fez uma raspagem nos dentes caninos. Em seguida, o dentista usou uma resina para deixar os dentes mais pontiagudos.

Aos seguidores, a DJ afirmou que já nasceu com os dentes mais pontiagudos, mas perdeu esse "charme" quando colocou lentes de contato. "Dessa vez, queria algo que se destacasse. Primeiro, o dentista colocou menor e disse que queria algo que fosse perceptível", declarou.

Ela explicou que as presas não são removíveis, mas é possível reverter o processo. Para isso, a tatuadora precisa voltar ao dentista e colocar uma nova lente de contato no lugar.

"Não pretendo tirar, está ótimo para mim. Era uma coisa que queria há muito tempo, amei. A única preocupação que tinha era se iria incomodar na hora de comer, mas não incomodou", garantiu Boing Boing.



Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp