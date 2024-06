Reprodução: Instagram Sunga com enchimento de Ross Lynch

Nos últimos dias, uma foto do cantor Ross Lynch viralizou por um motivo inusitado: o volume na sunga do ator. Na última quinta-feira (27), a imagem deu o que falar no X, antigo Twitter.

Os internautas desvenderam um "truque" realizado pelo loiro. Uma pessoa achou uma sunga igual a que Lynch usou e percebeu que a peça possui um enchimento, deixando o volume na sunga muito maior do que realmente é

Após a descoberta, os usuários do X opinaram sobre o truque do artista. "As mulheres usam sutiã com enchimento, então nós homens podemos usar cueca com enchimento", avaliou um internauta.

MEU DEUS! Simplesmente descobriram que a sunga que Ross Lynch usa em foto viral tem enchimento. pic.twitter.com/1YwvTkjUzC — POPTime (@siteptbr) June 27, 2024

"Eu acho extremamente apelativo, feio e desnecessário postar ou aparecer em fotos nitidamente marcando o [penis].E por isso sempre pensei na possibilidade de uma sunga assim, não com enchimento, mas um tecido/proteção que não marcasse! Talvez foi isso que ele fez", teorizou um segundo.

Ross Lynch é conhecido pela sua carreira no Disney Channel, canal infanto-juvenil. Na emissora, o artista protagonizou obras como "Teen Beach Movie" e "Austin & Ally". Além disso, ele também foi um dos personagens principais de "O Mundo Sombrio de Sabrina", série da Netflix.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.