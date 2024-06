Reprodução: Instagram Flavia Pavanelli

A influenciadora Flavia Pavanelli postou um vídeo, no TikTok, exibindo seu rosto sem maquiagem. A blogueira aproveitou o momento para alertar as seguidoras e mostrar que ela também possui espinhas.

"Você é linda. Não se compare. Por trás de toda câmera e luz bem posicionada existem pessoas reais", escreveu na legenda do vídeo em que publicou. No início, a influenciadora aparece de maquiagem e depois mostra o rosto limpo com a presença de acne e espinhas.

Nos comentários da publicação, os seguidores de Pavanelli a enalteceram pela ação. "Nossa, mas você é linda de qualquer jeito", elogiou uma usuária. "Super necessário influenciadores mostrarem a vida real! Linda de todas as maneiras!", avaliou uma segunda.

"Você é linda. Não se compare. Por trás de toda câmera e luz bem posicionada existem pessoas reais ❤️"

"Que vídeo importante e necessário! E bela como sempre", considerou uma terceira. "É linda de qualquer maneira, mas sem maquiagem mostra o poder da tua beleza", aclamou um quarto.

