Reprodução/Instagram Maisa aposta em biquíni estampado em passeio em Portugal

Maisa compartilhou uma sequência de fotos nas redes sociais nesta sexta-feira (28) para mostrar o passeio por Algarve, em Portugal.

A atriz aproveitou uma saída de barco pela praia e apostou em um biquíni com estampa de zebra para compor o look .

Além disso, ela exibiu a paisagem e registros mais casuais, usando apenas uma camiseta branca.

"Uma obra de arte no paraíso", elogiou Larissa Manoela; "Linda", comentou Cleo Pires; "Rica de simpatia e beleza", declarou um seguidor.

Vale lembrar que Maisa foi anunciada como a antagonista da nova novela das 18h da Globo. A atriz fará a estreia na emissora em 'Garota do Momento'.

Maisa compartilhou uma sequência de fotos para mostrar o passeio por Algarve, em Portugal Reprodução/Instagram Maisa apostou em um biquíni com estampa de zebra Reprodução/Instagram Maisa escolheu registros mais casuais, usando apenas uma camiseta branca Reprodução/Instagram A atriz aproveitou uma saída de barco pela praia Reprodução/Instagram





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp