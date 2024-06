Reprodução: Instagram Maiara optou pelo visual moreno nesta quinta (27)

A cantora Maiara, da dupla com Maraísa, abandonou o cabelo ruivo e apareceu nesta quinta-feira (27) completamente morena. "Será que a morena de Goiânia aparece hoje?!", perguntou ela na legenda da publicação.

Na última quarta (26), a artista já havia dados sinais de que mudaria a cor do cabelo. "Parece que vai rolar uma transformação hoje. Será que a morena de Goiânia vem? Será que os ruivos vão e a morena vem? Ah tamo precisando dar uma mudada né, gente?", teorizou a sertaneja.

Nos comentários da publicação, os seguidores da cantora a elogiaram pela transformação. "Tropa que ela é linda de todo jeito", aclamou um fã clube da dupla sertaneja. "Agora sim oficialmente morena de Goiânia", avaliou um segundo.

"A morena de Goiânia chegou com força", disse um terceiro. "Uma verdadeira obra de arte!", enalteceu um quarto. "Que morena mais linda", exaltou um quinto. "A morena veio, seja loira, ruiva morena ou às bolinhas amarelas, você será sempre a menina dos nossos olhos", expressou um sexto.

