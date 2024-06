Reprodução/Youtube Apresentador do Podpah mostra revolta ao ser chamado de fútil por Anitta

Mitico, apresentador do podcast Podpah, não escondeu a irritação ao relembrar o episódio com Anitta, onde ela o chamou de 'fútil'. Em agosto do ano passado, a cantora resgatou um encontro com o youtuber e disse que pensava que ele era 'fútil'.

No programa, o influenciador contou que é questionado até hoje sobre o que falou para a artista.

"Eu não aguento mais as pessoas me trombando na rua e até minha mãe. 'O que você falou pra Anitta?", iniciou ele.

Nervoso, Igão, também apresentador do podcast, explicou o ocorrido. "A gente estava na Turquia e a Anitta convidou a gente para ir na balada em que ela estava. Disse que era só chegar lá, ir na mesa dela e ia liberar. Deu meia hora que chegamos, ela falou que ia embora. Ela deu o motivo que estava indo porque estava com o bonitão lá (Simone Susinna, ex da cantora), o italiano. Cada peito dele desse tamanho".

"Nós falamos: 'Nossa, vai com Deus!'. Aí o Mítico falou para ela: 'Até eu iria embora, um cara desse'. Foi isso", completou ele.

Na sequência, Mitico se revoltou. "Nossa, essa história me irrita. Foi isso que eu falei, gente. Eu elogiei o boy que ela estava. Várias mulheres me mandam mensagem: 'Po, você foi idiota. O que você falou para Anitta?'. Só que minha raiva foi do dia eu não falar, porque ela escreveu: 'Você elogiou o boy que eu estava'", disparou.

Igão, então, criticou a atitude de Anitta. "Do jeito que ela falou para você, ela falou: 'Escroto. Beleza que é isso. Vai falar de um assédio'".

E Mitico completou: "Minha mãe me mandou mensagem: 'Se minha mãe está assim, imagina o público'. Então para esclarecer agora que eu estou mais calmo: eu elogiei o boy dela. Para de achar que eu sou um tarado, um m***. Eu não sou. Eu não falei nada de mais para ela, inferno". Igão voltou a falar. "Ela aqui foi bem desnecessária, desnecessária o que ela fez", disse.

"Me fud*u e eu fiquei bastante put*. (...) Hoje em dia eu jamais ia deixar isso acontecer. Hoje eu ia falar, fútil é o c*ralho, eu só elogiei o boy que você estava", concluiu.

O que Anitta falou para Mitico

No podcast Podpah, Anitta relembrou o encontro com a dupla em uma festa na Turquia e afirmou que eles estavam "com medo até de respirar, falar, andar e dançar". Na hora, Mitico comentou que estava quieto bebendo.

Foi então que a cantora revelou a irritação com o apresentador. "Eu fiquei com uma raiva de você quando a gente deu tchau. Você me deu parabéns por um assunto que eu não quero falar aqui agora porque não quero bad vibes. Eu falei: 'Parabéns por isso?'. Não sei se você estava bêbado. Eu pensei: não gosto desse cara, ele é tão fútil. Há? Detestei você".

Ele declarou que não lembrava da situação e Igão saiu em defesa do amigo. Depois, Anitta escreveu o motivo da situação no celular e mostrou para ele.

