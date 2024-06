Reprodução/SBT Rico Melquiades leva bronca ao reclamar de Eliana no SBT

Rico Melquiades participou do Fofocalizando nesta sexta-feira (28) e foi cortado ao reclamar de Eliana ao vivo. O influenciador participou do programa com Deolane por conta das férias de Gabriel Cartolano e a licença médica de Cariúcha.

Leo Dias questionou o Ex-A Fazenda sobre experiências negativas com famosos e ele foi sincero ao relembrar um caso com Eliana.

"Gente, quero falar da Eliana, que saiu recentemente do SBT", disse ele, gerando um clima tenso. "Segura, peão", disparou Gaby Cabrini.

Rico revelou que levou uma bronca ao comentar sobre a situação com a apresentadora. "Não deixaram eu falar. Mandaram eu calar a boca. Se é verdade, é para falar. Tirei até o microfone porque o diretor não quer que eu fale", seguiu.

"Eu tive uma experiência com ela que não foi tão legal antes de trabalhar com internet. Vão cortar?", disparou ele.

Na sequência, Leo Dias cortou o assunto e deixou que Deolane falasse, sem citar os nomes das celebridades. "Ah lá, me cortaram", reclamou Rico.

SCRR! Rico Melquiades fala da contratação de Eliana pela TV Globo e gera climão ao vivo no palco do Fofocalizando. #FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/0zlit0nPzx — Brenno (@brenno__moura) June 28, 2024





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp