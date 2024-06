Reprodução Ator pornô é preso pelo FBI por posse e envio de pornografia infantil

O ator Austin Wolf, que estrelou diversos filmes adultos de relação homossexual, foi preso nesta sexta-feira (28) em Nova York, após ser detido com pose de 'pornografia infantil' (imagens de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes). Além de armazenar o conteúdo criminoso, o artista também o enviava para outras pessoas.

O ato criminoso de Austin tinha como ambiente o aplicativo de mensagens Telegram. Através da plataforma, ele se comunicava com outras pessoas para receber e enviar o conteúdo criminoso.

O artista foi detido pelo FBI, que estava o investigando desde março. Segundo as autoridades, oficiais estiveram na casa de Austin com um mandado de busca e apreensão, quando foram encontradas centenas de gravações de violência sexual de crianças e adolescentes.

"Como alegado, Justin Heath Smith (nome de batismo de Austin) recebeu e distribuiu centenas de gravações contendo pornografia infantil, incluindo um vídeo em que uma criança é amarrada, espancada e estuprada", disse o procurador dos EUA, Damian Willians.

Em março, um agente do FBI passou a ter contato com Austin Wolf para investigar o esquema de captação e distribuição do conteúdo criminoso.