Neymar: modelo grávida revela novas fotos antes do nascimento da filha

A modelo Amanda Kimberly está prestes a ter a primeira filha, fruto supostamente de um breve relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr. Nesta quinta-feira (27), ela mostrou alguns detalhes do enxoval da herdeira.



Embora tenha levado a gestação de forma bem discreta, aos poucos Amanda Kimberly vem compartilhando momentos da gravidez e os preparativos para receber Helena.

No Instagram, a modelo publicou uma sequência de fotos tiradas durante os meses de maio e junho. Nelas, é possível observar roupinhas para bebês e um anel de ouro com um pingente de criança.

Na última semana, Amanda já havia compartilhado o jogo de louças escolhido para recepcionar os amigos e familiares na maternidade. Coincidência ou não, as peças são da mesma fornecedora do kit preparado para Bruna Biancardi, no nascimento de Mavie, caçula de Neymar Jr.

Roupinhas de bebê. Anel de Amanda Kimberly. "Todos os pequenos momentos", diz carta de Amanda Kimberly. Kit de luxo para o nascimento de Helena.