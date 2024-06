Globo/Manoella Tony Ramos recebe alta do CTI após cirurgias na cabeça

Nesta quarta-feira (26), o ator Tony Ramos voltou ao set de gravações do longa-metragem "A Lista", após passar quase um mês e meio afastado devido problemas de saúde. Em 16 de maio, o artista foi levado ao hospital com sangramentos intracranianos.

De volta aos Estúdios Globo, Tony Ramos foi recebido com celebração pelo elenco. "Estou muito feliz de estar voltando ao trabalho. Nada melhor do que isso. Fui recebido no set com uma corrente de amor e afeto. A equipe inteira aplaudiu, veio me abraçar. É claro que isso me deixou bastante emocionado, pois mostra que existe muito afeto e respeito entre nós", relatou ao Gshow.

O encontro marcou a última diária de gravações de "A Lista", produção em que vive um par romântico com a personagem de Lilia Cabral, dona Laurita.

Sangramento na cabeça

O ator Tony Ramos, de 75 anos, deu entrada no Hospital Samaritano de Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, na noite do dia 16 de maio. Ao Portal iG, o hospital detalhou que o ator "foi submetido a uma cirurgia de drenagem de hematoma subdural".

No domingo (19/5), ele foi submetido a uma segunda cirurgia após apresentar distúrbios de coagulação que resultaram na formação de novos hematomas intracranianos.

Uma semana depois, o artista já estava estável e realizando fisioterapia. "O paciente já caminha, segue em plena recuperação e seu estado de saúde é estável", disse o boletim médico do dia 23 de maio.