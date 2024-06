Reprodução/Instagram Preta Gil e João Pedro Modesto

Preta Gil compareceu à noite de autógrafos do publicitário Pedro Tourinho, na terça-feira (25), que aconteceu em uma livraria em um famoso shopping em São Paulo. A cantora chegou ao local com o modelo João Pedro Modesto, que já foi apontado anteriormente como seu affair.

Durante o evento, Preta esteve acompanhada também de Fernanda Paes Leme, com a qual se desculpou por ainda não ter ido visitar a pequena Pilar, filha da atriz com o empresário Victor Sampaio.

Preta Gil e Fernanda Paes Leme pic.twitter.com/Uz74K8x5WY — Vídeos-Aleatórios (@VdeosAleat5612) June 26, 2024

Após o evento, a cantora e o modelo foram jantar em um restaurante, na companhia de Fe Paes Leme e do autor Pedro Tourinho. João Modesto compartilhou, por meio de seus stories no Instagram, uma foto ao lado de Preta, marcando com um emoji de coração em chamas. A cantora republicou a mesma foto em sua rede social. Veja abaixo:



Reprodução/Instagram