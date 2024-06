Reprodução Ana Vitória Alves dos Santos é mãe de uma criança de 2 anos com paralisia

A influenciadora digital Ana Vitória Alves dos Santos, mãe de Sofia Viana, uma criança de 2 anos com paralisia cerebral, está sendo acusada de maus-tratos contra a filha e de desviar o valor de doações destinados para o tratamento da pequena com cirurgias estéticas.



Em entrevista ao Uol, a delegada da Delegacia de Proteção a Criança e Adolescente (DPCA) de Anápolis, Aline Lopes, afirma que a influencer está sendo investigada. Ainda não se tem informações sobre quais seriam os procedimentos estéticos realizados por Ana Vitória e nem os valores.

Aline cedeu uma entrevista ao "Tá Na Hora" na última terça-feira e informou que Ana Vitória prestou depoimento para as autoridades e negou a prática dos crimes.



A jovem e o ex-companheiro, Igor Viana, estão sendo alvo de investigações da Polícia Civil de Goiás. O casal estaria desviando dinheiro doado para o tratamento da filha, além de maus-tratos.

Segundo as investigações, Igor usava as redes sociais para angariar fundos para o tratamento da filha. O pai de Sofia acumula milhares de seguidores e sempre mostrava a filha para sensibilizar as pessoas que o acompanhavam online.

Ana e Igor teriam se separado recentemente, entrando em um consenso que Sofia ficaria sob os cuidados do pai. Entretanto, o acordo não foi selado na Justiça, mas sim de forma informal.

Sofia foi tirada da guardo do pai pelo Conselho Tutelar, com ela sendo entregue aos cuidados da avó paterna. A delegada afirma que Igor teria debochado dos agentes de tutela durante a entrega da criança.



