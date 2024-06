Reprodução/Instagram Gracyanne Barbosa arrancou suspiros dos internautas em nova publicação no Instagram

Gracyanne Barbosa apareceu nas redes sociais em um novo registro de tirar o fôlego. A musa fitness publicou um ensaio sensual nesta terça-feira (25) e arrancou suspiros dos internautas.

Na praia, Gracyanne faz carão enquanto posa de topless. O bronzeado e a marquinha de biquíni da musa roubaram a cena em meio à paisagem natural.

Na legenda do post, ela refletiu: "A vida não para esperando você se lamentar, ela continua. Não perca tempo, viva, siga em frente, corra atrás dos seus sonhos, busque o que te faz feliz!".

Nos comentários, os seguidores não pouparam elogios à influenciadora. "Exuberante", escreveu uma internauta. "Minha musa", declarou outra. "Perfeita", opinou um terceiro.

Gracyanne Barbosa confirma que ela e Belo voltaram a morar juntos

Solteira desde o fim do relacionamento de 16 anos com o cantor Belo, Gracyanne Barbosa confirmou que ela e o ex-marido voltaram a dividir a mesma casa. "Temos muita coisa para resolver da parte financeira, e isso não é novidade para ninguém. Estamos nos resolvendo, conversando. Antes a gente não conversava, não se abria. Estamos na mesma casa porque nossa família está lá, os nossos cachorros estão lá. Não tem como sair e abandonar a casa", declarou a morena à coluna de Lucas Pasin, do UOL Splash.

"Não tenho dúvida de que a gente se ama muito, que existe muito amor. Não sei se esse amor, amanhã, vai ser um amor de casal. Mas só o tempo poderá nos curar como casal. Amizade e carinho, temos. Quem sabe?", finalizou em entrevista ao mesmo veículo.

Reprodução/Instagram Gracyanne Barbosa posa de topless na praia e exibe marquinha de biquíni

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp